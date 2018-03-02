В Петербурге педофил прятался от полиции на балконе, прикрывшись мусором

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который ранее напал на двух девочек. Педофил жил в том же подъезде, где совершил преступления. От правоохранителей он попытался скрыться на балконе своей квартиры под горой мусора.

1 марта злоумышленник попытался надругаться на 11 летней девочкой, однако она смогла дать отпор и убежала. Тогда педофил в лифте напал на школьницу 9 лет и изнасиловал ее. Когда оперативники обходили жильцов в поисках преступника и показывали видео с камер наблюдения, те узнали в подозреваемом соседа, пишет «Фонтанка».

Правоохранители нагрянули к преступнику домой. В этот момент педофил спрятался на балконе квартиры, а для конспирации засыпал себя мусором. В настоящее время злоумышленник задержан.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, его обвиняют в покушении на изнасилование и в изнасиловании несовершеннолетних.

Санкт-Петербург, Служба информации «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 02.03.18

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