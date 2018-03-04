Учительница в Петербурге преподала урок секса школьнику во время занятий

В Санкт-Петербурге 35-летняя учительница занялась сексом с 15-летним подростком во время урока. Педагога задержали и поместили под подписку о невыезде, передает «Фонтанка».

С заявление в Следственный комитет на женщину в ноябре 2017 года обратилась мать школьника, узнавшая о произошедшем.

По данным издания, учительница пришла к 15-летнему ученику частной школы домой, что провести занятие, и во время урока склонила подростка к интиму.

Сам ученик из обеспеченной семьи. Он числится в частной школе, но обучается на дому – нанятые учителя приходят к мальчику в удобное ему время.

В отношении учительницы в конце прошлого года было возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса – «развратные действия» и «половое сношение с лицом младше шестнадцати лет». Имя подозреваемой не называется.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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