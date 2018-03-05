В Петербурге нашли труп младенца в коробке из под обуви

В Санкт-Петербурге в лесу у железнодорожной станции обнаружили тело новорожденной девочки в картонной коробки. Проводится доследственная проверка.

Следователя удалось отыскать родителей малыша. 41-летняя мать и ее сожитель сообщили, что девочка родилась мертвой 16 февраля 2018 года, ее положили в картонную коробку и закопали в лесном массиве. «С участием женщины проведен осмотр места происшествия, в ходе которого она указала место захоронения ребенка», – сообщает местное управление СКР.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причины смерти младенца. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в СКР.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 05.03.18

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