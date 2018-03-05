Жительницу Петербурга сбили две машины на пешеходном переходе

В Петербурге девушку, переходившую дорогу по «зебре», сбили сразу два автомобиля. Пострадавшая госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.

ДТП произошло около девяти утра на нерегулируемом пешеходном переходе на пересечении Мебельной улицы и Мебельного проезда, передает Piter.tv. По словам очевидцев, девушку сначала сбил автомобиль Hyundai, от удара пострадавшую отбросило на несколько метров, затем на нее наехал Kia Ceed.

На место происшествия прибыла скорая помощь и полицейские. Девушку госпитализировали с тяжелыми травмами.

Виновный в аварии водитель утверждает, что не заметил пешехода из-за слепящего солнца.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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