В Петербурге три года консульство несуществующей страны выдавало документы мигрантам

В Санкт-Петербурге три года существовало «консульство» Свободного королевства ASPI. Сотрудники «дипломатического ведомства» выдавали за плату документы мигрантам, чтобы те могли устроиться на работу.

Полицейские задержали четверых подозреваемых, которые изготавливали водительские удостоверения и паспорта с указанием реквизитов несуществующего государственного образования «Свободное королевство ASPI» с отметкой о регистрации в городах Белоруссии, передает «Интерфакс».

Услугами «консульства» пользовались мигранты из Узбекистана, Таджикистана, Пакистана, Афганистана и стран СНГ. Стоимость поддельных документов составляла от 15 до 100 тысяч рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК РФ).

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 07.03.18

Забастовка строителей метро в Петербурге обернулась уголовным делом. / Крайне скромно: эксперты оценили экономический рост России за 7 лет. / В Калининграде поймали пособника террористов, причастных к взрыву в метро Петербурга. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»