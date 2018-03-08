Задымление в шахте «Воркутауголь»: под землей 118 горняков

Сегодня утром в шахте «Комсомольская» АО «Вортукауголь» зафиксировано задымление в Южном магистральном конвейерном штреке. Как сообщила пресс-служба компании, на момент происшествия в шахте находилась ремонтная смена численностью 118 человек.

По данным компании, задымление, источник которого находится за перемычкой, изолирующей ранее эксплуатируемые выработки, было зафиксировано в 9:35. Ведется эвакуация горняков.

«Пострадавших нет. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает», – заверили в АО «Воркутауголь».

В настоящий момент горные выработки обследуют сотрудники ВГСЧ (МЧС). Газовая обстановка, включая аварийный участок, в норме. Электроснабжение и вентиляция работают в штатном режиме.

Работа предприятия возобновится после выдачи положительного заключения специалистов МЧС.

Воркута, служба информации РИА «Новый День»

Воркута. Другие новости 08.03.18

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