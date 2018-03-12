Петербургский чиновник угнал такси, пока водитель заправлял машину

В Петербурге сотрудник городского комитета по образованию угнал такси, пока водитель заправлял машину бензином. Однако чиновник не успел далеко уехать: его задержали правоохранители после того, как он врезался в бетонный блок.

По данным «Фонтанки», 23-летний старший инспектор планово-финансового отдела комитета по образованию Санкт-Петербурга ехал в такси ночью 10 марта. В какой-то момент водитель заехал на автозаправку на Замшиной улице, 2а, но залить в бак бензин не успел. Оставшийся в салоне пассажир сел за руль и нажал на газ. Водитель такси попытался остановить угонщика, но тот сбил его и скрылся. Злоумышленнику удалось доехать до угла площади Ленина и Арсенальной набережной, где его остановило бетонное перекрытие. Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД задержали угонщика. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Обвиняемого отпустили под подписку о невыезде.

Санкт-Петебург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петебург. Другие новости 12.03.18

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