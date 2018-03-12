В Петербурге в праздники семь человек пострадали от упавших сосулек

Семь жителей Санкт-Петербурга пострадали от падения сосулек в минувшие праздники. Как сообщили в местном управлении Следственного комитета, по всем происшествиям ведутся проверки.

По данным ведомства, с 9 по 11 марта от упавших с крыш льдин различные травмы получили семь человек в Петроградском, Центральном и Адмиралтейском районах.

10 марта в больницу попала женщина с травмой от удара сосульки на Большом проспекте, пишет «Фонтанка». На следующий день льдина упала на голову 70-летней петербурженке на улице Рентгена. Кроме того, на улице Писарева пострадала 31-летняя женщина.

Подтаявший лед с крыш падал и на автомобили. По данным издания, только за 11 марта сосульки повредили 12 автомобилей.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 12.03.18

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