В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после взрыва газа в жилом доме

Взрыв газа в многоэтажном жилом доме в Санкт-Петербурге повредил восемь квартир. Один человек госпитализирован, несколько обратились к медикам с незначительными жалобами. Местное управление СКР возбудило уголовное дело.

Взрыв прогремел накануне около шести вечера. Как сообщили в ГУ МЧС, на 8 и 9 этажах дома произошло падение наружных стен. Спасатели эвакуировали 82 человека. Для них на базе гимназии № 399 развернут пункт временного размещения.

По предварительным данным, один человек был доставлен в больницу. Четырем жильцам оказана помощь на месте, от госпитализации они отказались.

Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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