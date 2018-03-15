В Петербурге учительница обзывала пятиклассницу за сломанный цветок Родители обратились в прокуратуру

Скандал разгорается в одной из школ Санкт-Петербурга. Там преподаватель русского языка и литературы целый урок орала на школьницу из-за разбитого горшка с цветком. Родители 11-летней девочки написали заявление в прокуратуру.

Инцидент произошел 5 марта в школе №381 в Кировском районе Петербурга, пишет «Комсомольская правда». Ученица опрокинула стойку с цветами, что вызвало гнев преподавателя. Женщина 40 минут кричала на школьницу, обзывая ее «дебилкой» и «идиотиной».

По словам мамы, у дочери в этот день поднялась температура. Классный руководитель на вопрос родительницы о произошедшем заявил, что ничего страшного не приключилось.

Позже выяснилось, что у ребенка был включен мобильный телефон, на который она записала урок истории, также на нем оказалась запись ссоры с учительницей. Мать девочки, услышав ругательства в адрес дочери, рассказала об этом другим родителям, вместе они обратились в прокуратуру.

Директор и администрация школы принесли извинения за некорректное поведение учителя русского языка и литературы.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 15.03.18

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