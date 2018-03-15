В Петербурге 17 школьников отравились неизвестными таблетками

Более полутора десятков учеников школы №97 в Выборгском районе Санкт-Петербурга поступили в больницу после приема неустановленных таблеток.

«Известно, что семиклассница принесла в школу неизвестные таблетки и угостила ими детей. Сначала были госпитализированы трое, но после все, кто себя плохо почувствовал или сообщил о приеме этих таблеток, были госпитализированы для промывания. Всего 17 человек», – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городской комитет по образованию. Там также сообщили, что один школьник находится в тяжелом состоянии.

Все отравившиеся – ученики 7-го и 8-го классов, передает «Фонтанка». По словам очевидцев, некоторых детей из здания выносили на руках, а девочку вывела полиция. Сейчас специалисты выясняют, что за вещество содержится в таблетках, и откуда они появились у школьницы. По данным СМИ, дети отравились сильнодействующим успокоительным – феназепам. Данный препарат продается строго по рецепту врача.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 15.03.18

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