В Северодвинске больной женщине отказали в госпитализации. Она умерла

Следователи возбудили уголовное дело после смерти 58-летней жительницы города Северодвинска Архангельской области, которой было отказано в госпитализации из-за нехватки мест в больнице. Об этом сообщает местное издание нд29.рф.

По данным следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО, вопиющий случай произошел 5 марта. Первыми о трагедии сообщили региональные СМИ. В этот день женщине стало плохо на работе в магазине. Она задыхалась и жаловалась на резкие боли в спине и груди. Коллеги вызвали скорую помощь. Прибывшие медики предположили, что у пациентки инфаркт или разорвавшийся тромб, после чего вызвали реанимобиль. Повторный осмотр показал, что больная нуждается в срочной госпитализации. Женщину доставили в городскую больницу №1, однако врачи отказались оставить ее на лечение в стационаре, ссылаясь на отсутствие мест. Больной сделали укол и отправили домой. После того, как женщина села в автомобиль приехавшей за ней дочери, ей стало плохо, и вскоре она скончалась от разрыва аневризмы аорты.

После появления в СМИ информации о гибели женщины следователи по итогам ее проверки возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза.

По данным СМИ, проверку медучреждения проведет и прокуратура.

Архангельск, служба информации РИА «Новый День»

Архангельск. Другие новости 15.03.18

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