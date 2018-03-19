В больнице Петербурга из-за нехватки мест пациентов укладывают на пол в коридоре

Пациенты одной из больниц Петербурга из-за нехватки мест в палатах вынуждены лежать в коридоре, в том числе на полу. Очевидец бесчеловечного отношения к больным передал фотографии в СМИ.

По данным «Росбалта», жесткий дефицит коек наблюдается в Покровской больнице – одном из крупнейших государственных бюджетных многопрофильных лечебных учреждений Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона.

Фото: rosbalt.ru

Один из пациентов рассказал, что сам лежал на кровати в коридоре неврологического отделения. Затем людей стали укладывать на топчаны. «Крупный человек лежать на таком топчане не сможет, только полусидеть. Если ляжет, может упасть и сломать руку. При мне человек падал с топчана – упал лицом вниз и его полчаса не могли поднять», – отметил очевидец. По словам младшего персонала, такая ситуация наблюдается по всей больнице.

После публикации фотографий, на которых пациенты лежат в коридоре, ситуация несколько изменилась. Больному, лежащему у батареи на матрасе, нашли место в палате. Пожилую женщину в тяжелом состоянии переложили на кровать, однако еще четверо пациентов остаются в коридоре.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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