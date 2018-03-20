Гособвинение просит 9 лет «строгача» для обвиняемого в педофилии главы карельского «Мемориала»

Прокуратура попросила 9 лет колонии строгого режима для руководителя карельского отделения общества «Мемориал», историка Юрия Дмитриева, обвиняемого в педофилии. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на его адвоката Виктора Ануфриева. Защитник отметил, что «это дело вообще не должно было поступить в суд… здесь нет состава преступления».

По версии следствия, Дмитриев снимал порнографические фото с малолетней приемной дочерью. Правозащитник утверждает, что с 2012 по 2015 год снимал на телефон свою дочь в обнаженном виде, чтобы контролировать ее физическое развитие. В настоящее время девочке 13 лет.

В декабре 2016 года Дмитриев был заключен под стражу, однако в конце января текущего года его отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Ранее в суде были оглашены результаты психиатрической экспертизы, которая признала Дмитриева психически здоровым и не имеющим сексуальных отклонений, отмечает «Ъ».

Дмитриев выступит с последним словом 27 марта. Его защита ожидает оглашение приговора в конце марта.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.03.18

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