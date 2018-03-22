Над Санкт-Петербургом едва не столкнулись два самолета

Два самолета едва избежали столкновения в небе над Санкт-Петербургом.

По данным РЕН ТВ, инцидент с опасным движением лайнеров случился вечером 21 марта. Трагедии удалось предотвратить благодаря срабатыванию экстренной системы предупреждения о возможном столкновении (TCAS). Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщал «Новый День», в январе два пассажирских самолета чуть не столкнулись в небе над Ростовской области. СМИ отмечали, что в кабине экипажа самолета «Боинг-737», выполнявшего рейс Москва – Грозный, сработала система TCAS. В этот момент над лайнером всего на 300 метров выше пролетал самолет Минеральные Воды – Москва, в котором также сработала экстренная система оповещения. В ситуацию незамедлительно вмешались авиадиспетчеров. Благодаря их действиям самолеты удалось развести.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.03.18

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