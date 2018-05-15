Домашний пес набросился на младенца в Петербурге и прокусил ему голову

В Санкт-Петербурге домашняя собака напала на девятимесячного ребенка, прокусив ему голову. Младенец госпитализирован в тяжелом состоянии. Полиция и следователи разбираются в обстоятельствах инцидента.

По данным регионального главка МВД, пес породы маламут набросился на ребенка в квартире в одном из домов по улице Маршала Казакова в Красносельском районе в понедельник, 14 мая. В тяжелом состоянии малыша доставили в больницу. Врачи диагностировали у младенца открытую черепно-мозговую травму и перелом теменных костей, уточняет «Лайф».

По информации силовиков, ребенок схватил собаку за хвост, после чего пес набросился на него.

Полиция и Следственный комитет проводят проверку на факту травмирования малыша. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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