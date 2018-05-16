В Коми в реку опрокинулся вездеход. Шесть человек пропали без вести

В труднодоступном районе Коми случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого шесть человек пропали без вести. Спасатели МЧС России отправились на ликвидацию последствий ЧП и поиск людей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике, ДТП случилось на технологической дороге в муниципальном округе Печора, в 20 км от поселка Кожва. Там в воду провалился гусеничный вездеход, в котором находились восемь работников «ЛУКойл».

«16 мая в МО МР Печора в 20 км от населенного пункта Кожва на технологической дороге провалился гусеничный транспортер. Информация по пострадавшим уточняется. Для ликвидации последствий ДТП привлекалась 1 единица техники и 4 человека личного состава Печорского АСО, 2 человека 34-ПСЧ ФГКУ «8 отряд ФПС по Республике Коми», 1 человек Администрации МО МР «Печора», – сообщили в ведомстве.

По данным СМИ, транспортер ехал по обочине дороги в непосредственной близости от реки и в какой-то момент опрокинулся в воду. По предварительным данным, спастись удалось только водителю и находившемуся рядом с ним пассажиру. Остальных ищут спасатели.

Сыктывкар, Иван Гридин

Сыктывкар. Другие новости 15.05.18

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