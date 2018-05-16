По Петербургу пронесся пылевой смерч (ВИДЕО)

Жители Петербурга наблюдали пылевой торнадо. Образовавшийся на Богатырском проспекте столб пыли достигал нескольких десятков метров и активно перемещался, сообщают очевидцы в соцсетях.

Горожане в своих комментариях отмечают, что подобное природное явление можно было видеть и на перекрестке проспекта Испытателей и улицы Сизова.

Накануне активисты движения «Красивый Петербург» отчитались о проверке качества уборки городских улиц, заявив, что объем пыли на дорогах превышает норму в 70 раз, сообщало издание FlashNord. В частности, у дома №137, корпус 2, по Приморскому проспекту общественники собрали рекордные 2,1 кг пыли с одного квадратного метра при норме в 30 г. На Мытнинской набережной было собрано 1,12 кг пыли, что превышает норму в 37 раз, на проспекте Славы – 300 г, на улице Достоевского – 255 г.

Между тем в Смольном назвали выводы активистов ошибочными, поскольку, как уверяют чиновники, общественники измерили уровень загрязненности улиц неверными методами.

Ранее городской комитет по благоустройству обещал очистить улицы Северной столицы до 8 мая. Губернатор Георгий Полтавченко, в свою очередь, обращал внимание сотрудников ведомства на жалобы горожан о пыли на тротуарах и дорогах.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 16.05.18

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