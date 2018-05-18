Проиграв спор с человеком, робот-юрист выругался матом

На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) одна из дискуссий профессионального юриста с чат-ботом закончилась казусом – робот употребил нецензурное выражение, когда жюри присудило победу человеку.

В рамках ПМЮФ проходят лекции, презентации, дискуссии и другие мероприятия, пишет «Фонтанка». Чат-бот в ходе словесного поединка должен был доказать законность регистрации права собственности объекта недвижимости, построенного на арендованной земле, а юрист ему оппонировал. Когда жюри присудило победу человеку, робот произнес ругательство.

«Хорошая новость – вчера человек победил робота, уже есть плюс. Но мне рассказали, что это посчитали плохой новостью, потому что робот в процессе соревнования подучился некоторым аспектам работы и в конце выругался матом», – сообщил министр юстиции Александр Коновалов.

Международный юридический форум проходит в Петербурге в восьмой раз. Среди спикеров форума высокопоставленные чиновники, в том числе председатель правительства России Дмитрий Медведев, а также представители Генерального директората по правам человека и верховенству права Совета Европы, руководства ЕСПЧ и других структур.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 17.05.18

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