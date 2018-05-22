Автобус с детьми вылетел с трассы под Псковом. Ранены 6 человек

В Псковской области в ДТП попал автобус детьми, которые ехали из Пскова на экскурсию в Санкт-Петербург. В результате аварии пострадали получили 6 человек, в том числе пятеро детей.

По информации регионального управления МВД, 22 мая около 8 часов утра у деревни Цапелька Струго-Красненского района водитель экскурсионного автобуса «Неоплан» не справился с управлением и вылетел в кювет. В автобусе находилось 26 детей. По предварительным данным, в аварии пострадали 6 человек: один из них госпитализирован с переломом, остальные получили ушибы. Среди пострадавших – водитель автобуса и 5 детей.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии. По информации СМИ, водителю автобуса стало плохо, и он не справился с управлением.

Псков, служба информации РИА «Новый День»

Псков. Другие новости 21.05.18

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