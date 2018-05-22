Сотрудники Мариинки попали в больницу с кишечной инфекцией

В Мариинском театре зафиксировано массовое заболевание сотрудников. По данным управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу, к медикам обратились 13 человек, семеро попали в больницу.

Жалобы на самочувствие от работников ФГБУК «Государственный академический Мариинский театр» начали поступать 21 мая. Зарегистрировано 13 случаев кишечных инфекций, госпитализировано в инфекционный стационар 7 больных.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Мариинки, пока неизвестно, что стало причиной отравления. Все пострадавшие сообщили, что обедали в столовой театра. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы еды и воды. Получение результатов анализов может занять до трех дней.

Уточняется, что буфеты для зрителей проблема не затронула, так как они обслуживаются из другого производства.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 22.05.18

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