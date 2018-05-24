В Петербурге девочка выпала из окна, спасая кошку

В Санкт-Петербурге скончалась 10-летняя девочка, когда она пыталась забрать кошку с подоконника. Школьница упала с четвертого этажа.

Как сообщили в пресс-службе местного управления СКР, девочка потянулась за кошкой, которая сидела на подоконнике одного из домов по Московскому проспекту. В результате ребенок выпал из окна.

К приезду скорой помощи девочка была жива, однако несмотря на усилия медиков, скончалась от полученных травм до приезда в больницу.

«По данному факту Следственными органами СКР по Санкт-Петербургу проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – уточнили в СКР.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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