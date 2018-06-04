В Санкт-Петербурге нашли двух расчлененных утопленников

В речках Санкт-Петербурга выловили два трупа. По всей видимости, смерть утопленников была криминальной, на телах обнаружили рубленые раны и отстутствие конечностей.

Труп мужчины заметили в Малой Невке рядом с яхт-клубом на Южной дороге, пишет «Фонтанка». На ногах утопленника обнаружены рубленые ранения. На вид погибшему не более 40-лет.

Второй труп выловили из Невской губы рядом с Канонерским островом несколькими часами ранее. У этого тела отсутствуют левая рука, кисть правой и ступни обеих ног.

В настоящее время судмедэксперты выясняют причины гибели мужчин, а также то, как долго тела пробыли в воде. По предварительно версии, обе смерти связаны между собой. Правоохранители устанавливают личности утопленников.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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