Под Калининградом пьяный полуголый мужчина напал на монахинь и избил участкового

В Калининградской области 31-летний мужчина ворвался в Свято-Елисаветинский женский монастырь и напал на монахинь. Когда дебошира попытался остановить участковый, тот оказал сопротивление.
Инцидент произошел в поселке Приозерье Славского района, сообщает областное управление СКР. Нетрезвый мужчина проник на территорию монастыря и напал на монахинь.
Скрутить хулигана удалось участковому, однако перед этим стражу порядка изрядно досталось. Злоумышленник швырнул в полицейского картину в деревянной раме, а затем ударил его ногой.
В настоящее время мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Калининград, Служба информации РИА «Новый День»
Калининград. Другие новости 05.06.18
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