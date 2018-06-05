Под Калининградом пьяный полуголый мужчина напал на монахинь и избил участкового

В Калининградской области 31-летний мужчина ворвался в Свято-Елисаветинский женский монастырь и напал на монахинь. Когда дебошира попытался остановить участковый, тот оказал сопротивление.

Инцидент произошел в поселке Приозерье Славского района, сообщает областное управление СКР. Нетрезвый мужчина проник на территорию монастыря и напал на монахинь.

Скрутить хулигана удалось участковому, однако перед этим стражу порядка изрядно досталось. Злоумышленник швырнул в полицейского картину в деревянной раме, а затем ударил его ногой.

В настоящее время мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Калининград, Служба информации РИА «Новый День»

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