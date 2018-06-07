Взрыв на военном полигоне в Ленобласти: есть пострадавшие

На военном полигоне министерства обороны РФ в Ленинградской области прогремел взрыв. В результате ЧП несколько человек получили ранения, передает Infox.ru.

Сообщается, что взрыв произошел около 16:30 в Кингисеппском районе на военном полигоне «Туганы», который располагается в 120 километрах от районного центра.

На этом объекте проводится утилизация боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

В результате происшествия пострадало трое военнослужащих. Двое получили тяжелые ранения, еще один – средней степени тяжести. Все они были госпитализированы в местную районную больницу.

В настоящий момент на полигон прибыла следственная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 07.06.18

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