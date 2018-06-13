Таксист содрал с туристки 6 тысяч рублей за короткую поездку по Невскому

В Санкт-Петербурге таксист заставил пассажирку – туристку из Мексики заплатить 6 тысяч рублей за короткую поездку по Невскому проспекту. Его жертвой стала 19-летняя жительница Мехико, прибывшая в Северную столицу в мае.

Мексиканка 8 июня села в BMW на Дворцовой площади и попросила подвезти ее до дома №45/2 на Невском проспекте, передает «Оперативное прикрытие». Расстояние составляло немногим более 2 км.

Доставив пассажирку в нужное место, таксист потребовал с нее за поездку 7 тысяч рублей. Услышав отказ, он заблокировал двери и не выпускал мексиканку, пока она не отдала ему 6 тысяч рублей.

Туристка обратилась в полицию. Как выяснили правоохранители, автомобиль принадлежит жителю Гатчины. Сейчас полицейские разыскивают автовладельца.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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