Пьяному и мундиаль не помеха: сибиряк всю ночь резвился в покоях императрицы в музее Петербурга

Усиленные меры безопасности в дни проведения чемпионата мира по футболу не помешали подвыпившему туристу пробраться в Павловский дворец в Санкт-Петербурге, гулять там четыре часа, выпивая и закусывая, и уйти с бесценным трофеем. По счастливой случайности преступника все-таки удалось задержать, да и то потому, что он и не пытался скрыться.

Инцидент произошел в ночь на 15 июня, сообщает «Фонтанка». Уроженец Иркутской области Дмитрий Лапаев разбил окно и проник в Государственный музей-заповедник «Павловск». Мужчина четыре часа бродил по покоям императрицы Марии Федоровны, выпивая и закусывая. Сибиряк даже успел вздремнуть, а когда ознакомился со всеми экспонатами, беспрепятственно ушел.

То, что в исторических апартаментах побывал посторонний, заметили работники музея только на следующее утро. Они же обнаружили пропажу, оказалось, что «турист» прихватил с собой золоченную бронзовую статуэтку 1814 года. Ущерб оценили в 5 млн рублей.

Пока оперативники беседовали с руководством музея, преступника задержали полицейские Адмиралтейского района. Мужчина как ни в чем не бывало прогуливался по Сенной площади, слегка пошатываясь под действием алкоголя, в руке он держал бесценный экспонат.

В свою очередь сотрудники ЧОП «Калибри гарант», которые отвечают за охрану музея, утверждают, что сигнализация сработала, патруль выехал на место происшествия, бойцы посветили фонариками и ничего подозрительного не заметили. К слову, ночной посетитель вел себя вполне прилично, мебель не крушил, экспонаты не швырял, видимо, потому силовики его и не приметили.

«Встряска для нас будь здоров, – прокомментировала инцидент директор музея Вера Дементьева. – Хорошо, что все так завершилось. Ущерба нет, но все это просто так не закончится».

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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