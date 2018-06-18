Турист упал в водопад в Карелии, делая селфи

На водопаде Кивач в Карелии спасатели продолжают искать тело 30-летнего мужчины, сорвавшегося со скалы при попытке сделать селфи.
По данным республиканской поисково-спасательной службы, инцидент произошле накануне. Турист из города Кировск Ленинградской области перелез через заграждение, чтобы сфотографировать красивый вид, и упал в водопад.
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Петрозаводск, служба информации РИА «Новый День»
Петрозаводск. Другие новости 18.06.18
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