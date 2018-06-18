В Петербурге суд вынес приговор администратору группы смерти в соцсети

Невский районный суд Санкт-Петербурга признал несовершеннолетнюю Елизавету Ф. виновной в склонении подростков к самоубийству (статья 110.1 УК), сообщила объединённая пресс-служба судов Северной столицы в мессенджере Tam-Tam.

В суде было доказано, что в июле-августе 2017 года подсудимая под именем «Дмитрий Чайка» (он же «Дмитрий Максимов») переписывалась в социальной сети «ВКонтакте» с некой Р. «с целью разжигания у неё интереса к вопросам самоубийства», вела переписку в ночные и ранние часы, что «являлось дополнительной психотравмирующей нагрузкой». Ф. также присылала для просмотра и прослушивания контент, формирующий «антивитальную, депрессивную направленность сознания», предлагала помочь совершить самоубийство и вовлекла Р. в игру «Синий кит».

Кроме того, было установлено, что в июле-сентябре 2017 года подсудимая вела переписку с другим подростком, неким М. Совершили ли подростки, общавшиеся с подсудимой, самоубийство или предприняли такую попытку, не уточняется. Ф.признала вину, её приговорили к году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Ей также назначили принудительное амбулаторное лечение у психиатра.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 18.06.18

К чему приведет пенсионная реформа?. Опрос на сайте РИА «Новый День». / Власти Москвы решили утопить всех в мусоре и его испарениях. / Сейсмологи опасаются обрушения мостов в Петербурге из-за прыжков футбольных фанатов. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»