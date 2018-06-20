Владельцам собак грозит штраф за отсутствие предупреждающей таблички

Петербургские парламентарии предложили ввести наказание в виде штрафа для владельцев собак, которые не прикрепили на забор табличку с предупреждением. По мнению депутатов, это поможет защитить почтальонов и работников других служб, на которых могут напасть агрессивные животные.

Законопроект предполагает внесение изменений в закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» в виде дополнительного пункта.

«Отсутствие предупреждающей надписи о наличии собаки при входе на земельный участок, находящийся в собственности или пользовании владельца собаки, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей; на должностных лиц – от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на юридических лиц – от 10 тысяч до 15 тысяч рублей», – говорится в последней редакции документа, размещенного на сайте заксо.

Сегодня петербургские парламентарии проголосовали за законопроект в первом чтении.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 20.06.18

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