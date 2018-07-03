В Сбербанке раскрыли мошенников, похитивших 40 млн рублей со счета VIP-клиента

Полицейские разоблачили организованную группу, которая провернула мошенническую схему по похищению со счета VIP-клиента около 40 млн рублей. В деле фигурируют девять человек, пятеро из которых являются сотрудниками Сбербанка.

Злоумышленники действовали в Санкт-Петербурге весной прошлого года, сообщает «Мойка78». Женщина, входившая в ОПГ, явилась в отделение банка на Московском проспекте и представилась VIP-клиентом, на счету которого находилось более 707 тысяч долларов. Она сообщила, что хочет перевести деньги в сберегательные сертификаты и обналичить их.

Идентифицировали личность и проверяли подлинность предоставленных документов сотрудники, которые также были участниками преступной группы. В результате мошенница получила сертификаты на 40 млн рублей и предъявила их к обналичиванию в двух других отделениях Сбербанка.

Служба безопасности банка заподозрила неладное и после внутренней проверки обратилась к правоохранителям. Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по ст. 159 УК России (мошенничество). Участников ОПГ задержали, один из фигурантов дела помещен под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.

В Сбербанке сообщили, что по результатам расследования замешанные в этом деле сотрудники были незамедлительно уволены, а деньги вернули клиенту в полном объеме.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 03.07.18

«Единая Россия» прикрылась Путиным: налоги вырастут по указу президента. / ЦБ решил судьбу санируемого банка «Советский». / Пенсионная «бомба»: российская власть напрашивается на революцию. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»