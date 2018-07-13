Бывший замдиректора Эрмитажа отделался «условкой» за многомиллионные хищения

Суд вынес приговор бывшему заместителю директора по строительству государственного Эрмитажа Михаилу Новикову. За многомиллионную махинацию при выполнении госконтракта он получил условное наказание. Поводами для снисхождения суда стали почтенный возраст, многочисленные заслуги и прощение музея.

Сегодня, 13 июля, Куйбышевский суд Санкт-Петербурга признал виновными в особо крупном мошенничестве экс-главу строительного блока Эрмитажа Михаила Новикова и управляющего компанией-подрядчиком «Балтстрой» Александра Коченова. Они похитили более 30,6 млн рублей на двоих при реконструкции Запасного дома Зимнего дворца, что отрицать не стали.

Раскаяние подсудимые подкрепили действием, вернув всё присвоенное. Эрмитаж претензии отозвал и на строгости не настаивал, передает «Фонтанка.ру». Адвокаты настаивали, что это и другие смягчающие обстоятельства позволят отказаться от реального лишения свободы. Сторона гособвинения парировала, что преступление всё же тяжкое, совершено из корыстных побуждений, потому злоумышленников следует отправить в колонию на четыре года каждого.

«Применение условного наказания не сможет сформировать у подсудимых чувства безнаказанности», – не согласилась судья Кирсанова. Состояние здоровья, исключительно положительные характеристики обоих, трудности домашнего ареста сократили срок исправления. Новикову и Коченову назначено 2,5 года условно с двухлетним испытательным сроком. Кроме того, Коченов должен заплатить 300 тысяч штрафа, бывший замдиректора Эрмитажа наказан на 500 тыс. рублей.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

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