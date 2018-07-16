Житель Санкт-Петербурга убил собственную бабушку, изнасиловал и съел ее глаза

Житель Санкт-Петербурга устроил кровавую расправу над собственной бабушкой. Мужчина убил пожилую женщину и даже не пытался скрыть следы преступления.

Страшное убийство внук совершил сегодня ночью, сообщает издание «Невские новости». В квартире не улице Белы Куна во Фрунзенском районе Петербурга он проживал со своей матерью и бабушкой.

Отмечается, что ранее мужчина проходил лечение в психиатрической лечебнице. Несмотря на проблемы с психикой у сына, мать оставила его наедине с пожилой женщиной, а когда вернулась, не смогла попасть домой.

Хозяйка обратилась к сотрудникам МЧС, они поднялись к окну квартиры и увидели, что окровавленная бабушка лежит на полу, а рядом стоит внук. Спасатели вызвали полицейских, которые вскрыли двери.

Выяснилось, что мужчина убил старушку, вырвал ей глаза, съел их, а потом изнасиловал погибшую. Убийцу задержали. Расследованием преступления занимается местное управление СКР.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 16.07.18

Надежды на Госдуму нет: «Единая Россия» поддержит повышение пенсионного возраста. / Пенсионный обман: правительство РФ подражает «враждебному» Западу. / «Деремся за наших»: Стрелков раскрыл историю создания ЧВК «Вагнер». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»