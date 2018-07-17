В Петербурге прогремел мощный взрыв. Погибли люди

В промзоне на севере Санкт-Петербурга случилось серьезное ЧП, в результате которого погибли по меньшей мере два человека. По предварительным данным, произошел взрыв одного или нескольких баллонов с газом, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

По имеющейся на данный момент информации, взрыв произошел в ходе проведения технологических работ в промышленной зоне на Литовской улице, где ранее располагался трамвайный парк. Сейчас на этой территории базируется предприятие, специализирующееся на заправке газовых баллонов. На месте работают полицейские, сведения о пострадавших уточняются.

По словам пользователей соцсетей, взрыв прогремел на территории предприятия ООО «Автоген». Очевидцы отмечают, что в ближайших зданиях взрывной волной выбило окна.

На месте происшествия работают спасатели. На данный момент установлено, что взрыв произошел из-за разгерметизации емкости с пропаном.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

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