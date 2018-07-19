Скелет с табличкой «Дождался пенсии» подкинули к офису ЕР в Петербурге (ФОТО)

Стартовавшее в четверг, 19 июля, в Госдуме обсуждение резонансного законопроекта о повышении пенсионного возраста в Санкт-Петербурге отметили экстравагантной акцией протеста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», противники пенсионной реформы принесли к дверям городского отделения партии «Единая Россия» человеческий скелет с табличкой «Дождался пенсии» и значком «Я люблю Медведева», прикрепленным к ребрам. Стоит отметить, что в офисе единороссов также находится приемная главы правительства, председателя ЕдРА Дмитрия Медведева.

Фото: здесь и далее Тимур Расулов (vk.com/vremya_ydm)

Протестную акцию организовали активисты движения «Время». По их мнению, поднимать возраст выхода на пенсию мужчинам с 60 до 65 лет в России, где «средняя продолжительность жизни мужчин составляет 64 года» – это «кощунство и издевательство». Протестующие отметили, что более 80% россиян, согласно результатам социологических опросов, выступают против пенсионной реформы, однако власть игнорирует позицию народа. По их мнению, «это наглядный пример наплевательского отношения к мнению своих избирателей» со стороны президента РФ Владимира Путина, который ранее обещал, что при нем никакого повышения пенсионного возраста не будет. «Ни прошло и года. Карета в очередной раз оказалась тыквой со всеми вытекающими», – заключили активисты.

Напомним, вечером 18 июля в центре Петербурга прошла несанкционированное шествие против повышения пенсионного возраста. Участники стихийного шествия по Невскому проспекту скандировали «Позор!» и поднимали красные карточки организаторам пенсионной реформы, а полиция хватала прохожих и отправляла в автозаки. Сообщалось о задержании около 30 человек, в том числе подростков. Часть из них отпустили сразу, других только глубокой ночью. В отношении некоторых задержанных были составлены протоколы по ст.20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

У стен Госдумы сегодня проходит массовый протест против пенсионной реформы. К зданию парламента вышли сотни человек, обычных граждан и представителей политических и общественных сил, с плакатами против повышения пенсионного возраста.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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