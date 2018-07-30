В Петербурге задержали школьника за сообщение о захвате заложников в детском лагере

15-летнего подростка задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в ложном сообщении об акте терроризма. Школьник заявил в полицию, что 500 детей были захвачены в заложники, а также потребовал выкуп в размере 500 тысяч евро.

По данным питерского главка МВД, подросток позвонил в дежурную часть полиции Гатчинского района Ленинградской области 29 июля. Он сообщил, что в лагере отдыха детей в Вырице на проспекте Кирова захвачены в заложники около 500 человек и потребовал выкуп в полмиллиона евро.

Взрывотехники обследовали территорию лагеря, но ни террористов, ни взрывных устройств обнаружено не было. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Полицейские установили личность звонившего и 30 июля задержали подозреваемого, им оказался 15-летний подросток. «Решается вопрос о привлечении его к ответственности в соответствии с действующим законодательством», – сообщили в ведомстве.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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