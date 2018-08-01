СКР реабилитировал подозреваемого в растрате директора оборонного завода

Следователи прекратили уголовное преследование в отношении директора оборонного завода им. Морозова в Ленинградской области Владимира Джуманиязова, который подозревался в растрате.

Фигурантом уголовного дела по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) Джуманиязов стал в 2014 году.

29 июня 2018 года гражданин получил извещение о праве на реабилитацию в соответствии со ст. 133, 134, 135 УПК РФ. Документ подписан заместителем руководителя отдела по расследованию особо важных дел, подполковником юстиции Джавадовым М. М.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 01.08.18

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