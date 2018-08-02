В Ленинградской области отравились более 100 пассажиров круизного теплохода

Сотрудники следственных органов Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело по факту массового отравления пассажиров и членов экипажа теплохода «Лунная соната». Как сообщили в пресс-службе СКР, дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей» (ч.2 ст.238 УК РФ).

По данным следствия, 1 августа 2018 года не менее 100 пассажиров, в том числе 11 несовершеннолетних и трое членов экипажа пассажирского теплохода «Лунная соната», который выполнял речной круиз по маршруту «Санкт-Петербург – Валаам – Сортавала – Старая Ладога – Свирьстрой – Петрозаводск – Кижи – Мандроги – Санкт-Петербург», почувствовали себя плохо. Один из подростков был госпитализирован с диагнозом «острая кишечная инфекция (острый гастроэнтерит)», пищевая токсикоинфекция. Всего на судне находится более 270 пассажиров и 120 членов экипажа.

По версии следствия, пищевое отравление наступило в результате оказания услуг общественного питания и иных услуг в сфере обслуживания на пассажирском теплоходе «Лунная Соната», не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. В связи с этим принято решение о задержании директора ресторана.

На месте происшествия под руководством руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России работает 13 следователей и 3 криминалиста следственного управления. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, причин и условий, способствовавших данному происшествию. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 02.08.18

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