В Кондопоге огонь уничтожил старинную церковь с герба города

В Кондопоге (Карелия) сгорела деревянная Успенская церковь, построенная в 1774 году на берегу Кондопожской губы Онежского озера. Она была объектом культурного наследия федерального значения, а также помещена на герб города.

Кондопоге огонь уничтожил старинную церковь с герба города

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике, огонь полностью уничтожил строение. Иконостас со старинными иконами, написанными в XVIII-XIX веках спасти также не удалось. Сообщение о возгорании церкви «Успения господня» на улице Кондопожская поступило на пульт дежурного в 09:33. Пожару была присвоена категория 1-БИС. На момент прибытия пожарных подразделений огонь бушевал внутри здания на площади 60 квадратных метров. Обошлось без погибших и пострадавших.

Фото:здесь и далее пресс-службе ГУ МЧС России по Карелии

В тушении принимали участие 32 человека, 12 единиц техники. Причины пожара, виновные и ущерб устанавливаются.

В управлении по охране объектов культурного наследия региона в качестве возможной причины пожара назвали неосторожно обращение с огнем туристами. По данным Telegram-канала Mash, церковь не была электрифицирована, туристов на момент возгорания не было и там служит один пастырь. Канал также сообщает, что рассматриваются две версии случившегося: поджог или неосторожное обращение с огнём. Полиция начала проверку по факту пожара.

По мнению известного в Карелии архитектора и эксперта Елены Ициксон, памятник деревянной архитектуры можно и нужно восстановить, сообщают «Вести Карелии». По словам эксперта, в распоряжении специалистов имеется большое количество чертежей и обмеров объекта.

Первое упоминание об Успенской церкви относится к 1563 году. Нынешний деревянный храм – четвёртый, был построен в 1774 году – уже на закате деревянного зодчества. «В Кондопожском приходе, на Петровско-Повенецком почтовом тракте деревянная церковь Успения Богородицы, шатровая, одноглавая, построенная в 1774 году. Над алтарем крыша овальная, над папертью – на два ската. Длина –24 метра, ширина – 14,6 метров», говорится в архивных документах.

Кондопога, Иван Гридин

Кондопога. Другие новости 09.08.18

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