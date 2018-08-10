В Петербурге опасные медотходы из инфекционной больницы выбрасывают в контейнеры ТБО

В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлено, как в Санкт-Петербурге мужчина в спецодежде выбрасывает в бак для твердого бытового мусора опасные медицинские отходы. Запись сделали петербуржцы на территории инфекционной больницы Боткина на Миргородской улице и отправили ее в редакцию «Фонтанки».

На записи хорошо видно, как мужчина средних лет подвез к зеленым бакам для ТБО пластиковые контейнеры красного цвета и аккуратно выложил содержимое. По действующим СанПин, красным цветом маркируют тару для перевозки чрезвычайно эпидемиологически опасных отходов. Они являются носителями инфекций. Хранить их на территории больницы нельзя дольше суток, перед транспортировкой требуется обязательное обеззараживание, а утилизация должна производиться на специализированной площадке. В прокуратуре Петербурга считают, что это ведет к реальной санитарно-эпидемиологической угрозе, пишет издание.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 10.08.18

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