В поджоге деревянной церкви Успения Пресвятой Богородицы (Успенской церкви) 1774 года постройки в Кондопоге подозревают местного 15-летнего подростка. Как передает Telegram-канал Mash, свои действия он объяснил тем, что хотел прославиться на весь мир.

По словам местной жительницы, подросток является сатанистом и приехал на каникулы к бабушке. «Брату утром сказал: я эту церковь подожгу. Брат не поверил, посмеялся. А он взял и поджег. Сатанистом парень-то был. В черное одевался. А когда взяли его милиционеры-то, он смеялся», – сказала женщина-пенсионерка.

В уничтожении старинной церкви в Кондопоге заподозрили 15-летнего сатаниста

Охранник сгоревшего храма также рассказал, что поджог устроил 15-летний юноша, пишет «Комсомольская правда». «Взял пять литров бензина, прошел по озеру с той стороны. Вспыхнула, как свечка. Представьте, сухое дерево», – сказал он, добавив, что пожарная машина приехала с пустой цистерной, в результате драгоценные минуты были потрачены не на тушение, а на ее наполнение.

По факту уничтожения объекта культурного наследия народов Российской Федерации, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), взятого под охрану государства возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.243 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Карелии.

Православный храм был построен в 1774 году и являлся объектом культурного наследия федерального значения, памятником деревянной архитектуры и филиалом Кондопожского городского краеведческого музея. Возгорание церкви произошло утром 10 августа. Несмотря на предпринятые меры, огонь полностью уничтожил церковь.

Кондопога, Иван Гридин

Кондопога. Другие новости 10.08.18

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