14 бомб, 10 гранат и тысячи патронов: в Ленобласти нашли арсенал оружия банды, похищавшей людей

В рамках расследования деятельности преступной группировки, промышлявшей разбоем и похищением людей, следователи обнаружили целый арсенал оружия. Подозреваемыми по этому делу проходят 18 человек.

По версии следствия, банда орудовала в период с мая 2010 года по июнь 2017 года. Злоумышленники совершали вооруженные разбойные нападения на территории города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Кроме того, члены ОПГ вымогали деньги у граждан и организаций, а также похищали людей.

В ходе обысков в одном из недостроенных домов следователи обнаружили боеприпасы и взрывчатые вещества. «Было изъято две винтовки, одна из которых с оптическим прицелом, не менее 7 тысяч патронов различного калибра, 14 самодельных взрывных устройств, 10 гранат, 80 капсюлей детонаторов, 60 электродетонаторов, выстрел к гранатомету», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Санкт-Петербургу.

К месту хранения оружия пришлось вызывать саперов, так как среди прочего были найдены 14 снарядов, транспортировать которые не представляется возможным, они подлежат уничтожению.

По делу «банды Колесникова» проходят 17 мужчин в возрасте от 26 до 54 лет, а также лидер группировки Леонид Колесников. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм), п. п. «а, б» ч. 3, 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), п. «а» ч.3 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов).

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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