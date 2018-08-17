Актер из «Место встречи изменить нельзя» попал в реанимацию в Петербурге

В Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали актера Евгения Леонова-Гладышева, сообщает 78.ru со ссылкой на источник. Артиста поместили в реанимацию нейрохирургического отделения Елизаветинской больницы с диагнозом «кровоизлияние в мозг». Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Состояние Леонова-Гладышева оценивается как тяжелое.

Вчера, 16 августа, 66-летний Леонов-Гладышев перенес операцию.

Евгений Леонов-Гладышев – народный артист России. Он сыграл в таких фильмах и сериалах, как «Место встречи изменить нельзя», «Фронт без флангов», «Фронт в тылу врага», «Убойная сила».

Санкт-Петербург, Иван Гридин

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