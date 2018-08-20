Петербуржец ответит в суде за репосты о неверии в перемены и холодных «ватниках»

В Санкт-Петербурге начинается судебный процесс над пользователем социальной сети «ВКонтакте» Эдуардом Никитиным по обвинению в экстремизме. По словам адвоката подсудимого Максима Камакина, сегодня, 20 августа, Невский суд начнет рассматривать дело Никитина.

Следствие и обвинение считают, что сделав в 2015 году два шутливых репоста о «ватниках» и выборах, он разжег ненависть, пишет «Фонтанка». Уголовное дело было возбуждено по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (ст.282 УК РФ). В основу дела легли политический анекдот о неверии в перемены после выборов и графическая шутка о холодных «ватниках».

Экстремизм в репостах искали и нашли эксперты Резеда Салахутдинова с высшим образованием по специальности «научный коммунизм» и эксперты отдела криминалистического сопровождения ГСУ СК Санкт-Петербурга Елена Кирюхина и Татьяна Мамаева.

Санут-Петербург, Иван Гридин

Санут-Петербург. Другие новости 20.08.18

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