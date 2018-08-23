Пёс спас 11-летнюю россиянку от педофила

В Ленинградской области бойцовская собака отбила свою 11-летнюю хозяйку от педофила.

Инцидент произошел днем 22 августа в городе Сясьстрой Волховского района. Девочка подверглась нападению неизвестного мужчины во время прогулки со своим питбультерьером. Незнакомец схватил школьницу за ноги и поволок ее в лес, избивая при этом палкой. Собака немедленно вступилась за свою юную хозяйку. Пёс перегрыз намордник и бросился на нападавшего. Злоумышленник тут же отпустил ребенка и сбежал.

Мать школьницы обратилась в полицию, сообщает «Фонтанка». По словам девочки, не неё напал худощавый мужчина с бородой и татуировкой на щеке. В настоящее время правоохранители ведут розыск преступника.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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