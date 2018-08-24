На заводах Nissan и Toyota в Петербурге вспышка гепатита А

В Санкт-Петербурге на предприятиях Toyota и Nissan произошла вспышка вирусного гепатита А, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора. Причиной распространения болезни ведомство назвало отсутствие прививок у сотрудников кейтеринговой организации, которые обслуживали предприятие.

«На 23 августа 2018 года лабораторно подтверждено по девять случаев заболеваний гепатита А у сотрудников ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» и ООО «Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия», – говорится в сообщении ведомства. Пищеблоки на заводах временно закрыты для проведения дезинфекции. Сотрудники Роспотребнадзора ведут санитарно-эпидемиологическое расследование. По данным ТАСС, всего в клиническую инфекционную больницу имени С.П. Боткина в Санкт-Петербурге с городских автозаводов обратились 29 человек.

Установлено, что организацией питания на обоих предприятиях занималась компания «эМэФСи». В ходе расследования специалисты отобрали пробы продовольственного сырья, пищевой продукции и воды для лабораторного исследования на пищеблоках.

В итоге было выявлено несоответствие проб гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, а также грубые нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия в деятельности «эМэФСи». Сотрудники ООО «эМэФСи» не были привиты против вирусного гепатита А и не обследованы на кишечные вирусные инфекции в соответствии с установленными требованиями.

Материалы проверок направлены в суды Выборгского и Пушкинского районов для принятия решения об административном приостановлении деятельности ООО «эМэФСи» на предприятиях ООО «Ниссан Мэнуфэктуринг РУС» и ООО «Тойота Мотор Мануфэктуринг Россия».

Организована профилактическая вакцинация сотрудников предприятий. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация находится на контроле управления.

В клиническую инфекционную больницу имени С.П. Боткина в Санкт-Петербурге с городских автозаводов обратились 29 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на данные городского комитета по здравоохранению. По меньшей мере у 18 человек подтвердился диагноз «гепатит А».

Директор по развитию ООО «эМэФСи» заявил РБК, что сотрудники компании сдали анализы на гепатит А и что результаты оказались негативными. «Все сотрудники ООО «эМэФСи» привиты против вирусного гепатита А и обследованы на кишечно-вирусные инфекции в соответствии с установленными требованиями. Взятые пробы готовой продукции, сырья и смывов с рабочих поверхностей не содержат вируса гепатита А и соответствуют законодательным нормам. Таким образом, столовая не является источником распространения гепатита А», – сказал он.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 23.08.18

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