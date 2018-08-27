Под Калининградом мужчина расстрелял несколько человек

Жителя Калининградской области задержали по подозрению в убийстве. Мужчина расстрелял из ружья своих знакомых. Один человек погиб, трое госпитализированы.

Инцидент произошел 25 августа в одном из поселков Полесского района, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. Следователи установили, что владелец оружия произвел не менее двух выстрелов. В результате чего один мужчина погиб на месте, три человека доставлены в больницу с различными ранениями конечностей и тела.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Стрелка уже задержали. Он сознался в содеянном.

Калининград, Служба информации РИА «Новый День»

Калининград. Другие новости 27.08.18

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