Первый российский офшор создали на несуществующем острове

Один из двух офшоров, о создании которых объявили российские власти, столкнулся с первыми проблемами. Оказалось, что острова Октябрьский в Калининграде не существует. Об этом сообщил заместитель министра финансов Илья Трунин.

«Чтоб было понятно, я сегодня с утра встречался с калининградскими коллегами. У них проблема <...> базового уровня. В Калининградской области нет острова Октябрьский, как выяснилось. Географического объекта такого нет, не существует», – цитирует Трунина газета «Ведомости».

Остров Октябрьский – исторический район в центре Калининграда. Однако такого географического объекта не существует, формально он относится к Московскому району города.

По данным издания, 12 сентября городской совет собирается обсудить вопрос об официальном присвоении району названия «Остров Октябрьский».

В конце июля Госдума приняла закон о создании в России двух офшорных зон – в Калининграде и на острове Русский в Приморском крае. Официально они будут называться специальные административные районы (САР). Резиденты САР – зарегистрированные за рубежом компании, созданные не позднее 1 января 2018 года – получат налоговые льготы. Речь идет о нулевых ставках по налогу на прибыль от продажи активов и на полученные дивиденды, а также сниженной на 5% ставке на выплаченные дивиденды. Кроме того, доступ к данным таких фирм будет ограничен.

Ранее о своем намерении зарегистрироваться в калининградском офшоре заявила UC Rusal Олега Дерипаски и ее «дочка» En+ Holding, которая управляет энергетическими активами. Топ-менеджмент компании уже готовит подробный план по переезду с островов Джерси и Кипр.

Калининград, Служба информации РИА «Новый День»

Калининград. Другие новости 10.09.18

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