В Калининграде задержали убийцу, считавшегося мертвым 20 лет

Полицейские в Калининграде задержали преступника, который скрывался от правосудия. Мужчину считали мертвым более 20 лет.

В 1997 году 60-летний житель Хабаровска убил своего знакомого и скрылся за границей. «Чтобы запутать след, мужчина перед отъездом оставил предсмертную записку, поэтому его ближайшее окружение считало его погибшим», – сообщается на сайте регионального главка МВД.

Полицейские проверили возможные связи преступника и обнаружили, что бывшая жена подозреваемого переехала в Калининград. Женщину отыскали, выяснилось, что с ней живет мужчина того же возраста, что и ее экс-супруг.

Когда полицейские задержали мужчину, сначала он показал паспорт на имя иностранца, но затем признался, что уже 20 лет скрывается от правоохранителей.

Убийцу этапировали под конвоем сотрудников полиции в Хабаровск и передали следственным органам.

Калининград, Служба информации РИА «Новый День»

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