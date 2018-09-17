В школе Петербурга учительница называла детей тупыми и убогими

В Санкт-Петербурге прокуратура проведет проверку в школе, где учительница на уроке ругала детей, не стесняясь в выражениях. Ролик, в котором педагог кричит на школьников, попал в интернет.

На видео, размещенном в соцсетях, учительница обзывает детей в классе, срываясь на крик. «Когда-нибудь дисциплина будет в наших бедняцких школах или нет?! Потому что убогие приходят! Не понимают своим узким умишком, для чего ходят!», – заявляет преподаватель.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, инцидент произошел в Пушкинском районе. «Прокуратура проводит проверку в связи с информацией в СМИ о ненадлежащем поведении учителя в отношении учеников в одной из школ Пушкинского района», – говорится в сообщении.

Ведомство вызвало для дачи объяснений представителей образовательного учреждения и учительницу.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 17.09.18

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